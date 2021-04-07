Подросткам дадут летом скидку 50% на путешествия в поездах ДС

Детям от 10 до 17 лет будет предоставлена 50%-ная скидка на проезд на поездах дальнего следования.

Такое решение РЖД принимает уже шестой год для повышения транспортной мобильности населения и развития внутреннего туризма. Речь идет как об общих и плацкартных вагонах поездов дальнего следования, в том числе фирменных, так и о вагонах 2-го и 3-го классов моторвагонного подвижного состава.

Скидка действует только на территории РФ.

Купить билет со скидкой можно как в билетных кассах, так и на официальном сайте ОАО "РЖД" или с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам".