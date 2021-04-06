Россиянам, планирующим на майские праздники поехать в Египет, раскрыли стоимость отпуска в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе. Данные представлены на сайте АТОР.
В настоящее время спрос на туры в Египет превысил показатели 2019 года на 50%. Но прямых рейсов между РФ и курортными городами Египта пока нет. Туристам придётся выбирать стыковочные рейсы.
По данным онлайн-сервисов, перелёт туда и обратно из Москвы в Хургаду или Шарм-эль-Шейх с пересадкой в Стамбуле в период майских праздников обойдётся в 37 тыс. рублей. За перелёт с пересадкой в Каире необходимо будет заплатить 67 тыс. рублей.
Что касается расходов на проживание, то неделя пребывания в четырехзвёздочном отеле в Хургаде будет стоить около 14 тыс. рублей, а в пятизвёздочном отеле — порядка 25 тыс. рублей.
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