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Тунис отменяет карантин для российских туристов

Туризм » Путешествия

Власти Туниса решили отменить карантин для россиян с 19 апреля. Об этом заявил министр туризма страны Хабиб Аммар в ходе беседы с представителями Ассоциации туроператоров России.

Туристам необходимо будет предъявить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19. Он должен быть сдан не ранее, чем за 72 часа до вылета.

Делегация из Туниса также намерена обсудить вопрос возобновления прямого авиасообщения между государством и Россией. Сейчас представители республики находятся в Москве. Аммар пробудет здесь до 8 апреля.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Мальте активно идёт процесс вакцинации населения, в связи с чем власти решили открыть границы для туристов в июне 2021 г. Для определения условий въезда будут использовать схему разделения стран в зависимости от их эпидемиологической ситуации.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь
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