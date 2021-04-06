Тунис отменяет карантин для российских туристов

Власти Туниса решили отменить карантин для россиян с 19 апреля. Об этом заявил министр туризма страны Хабиб Аммар в ходе беседы с представителями Ассоциации туроператоров России.

Туристам необходимо будет предъявить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19. Он должен быть сдан не ранее, чем за 72 часа до вылета.

Делегация из Туниса также намерена обсудить вопрос возобновления прямого авиасообщения между государством и Россией. Сейчас представители республики находятся в Москве. Аммар пробудет здесь до 8 апреля.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Мальте активно идёт процесс вакцинации населения, в связи с чем власти решили открыть границы для туристов в июне 2021 г. Для определения условий въезда будут использовать схему разделения стран в зависимости от их эпидемиологической ситуации.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.