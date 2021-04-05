Мальта собирается открыть границы для туристов в июне 2021

На Мальте активно идёт процесс вакцинации населения, в связи с чем власти решили открыть границы для туристов в июне 2021 г. Для определения условий въезда будут использовать схему разделения стран в зависимости от их эпидемиологической ситуации.

Так, туристам стран из "красной" зоны необходимо будет предъявить сертификат о вакцинации, выданный не позднее чем за 10 дней до прибытия на Мальту. Путешественникам из "жёлтой" группы стран нужно будет предоставить сертификат или тест, сданный не позднее чем за 72 часа до прибытия. Гражданам из "зелёных" стран не нужно будет предоставлять никаких справок.

Данные правила будут действовать для туристов из стран ЕС и стран, с которыми власти Мальты заключили двусторонние соглашения в области здравоохранения. Для всех остальных государств применяются установленные Евросоюзом требования.

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