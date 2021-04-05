Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Стали известны подробности расистского скандала в матче "Валенсии"
Россиян предупредили об опасности марафонов похудения
Вторичное жильё с начала года подорожало на 9%
Учёные Подмосковья создали искусственную кожу
В Петербурге построят два новых приюта для бездомных животных
Потерпевшие требуют с главного коррупционера ФСБ миллиарды рублей
32-летняя пермячка получила срок за интимную связь с подростком
Число частных инвесторов на Московской бирже превысило 11 млн человек
Профессор музыки из Британии дописал незавершённые произведения Моцарта

Мальта собирается открыть границы для туристов в июне 2021

Туризм » Путешествия

На Мальте активно идёт процесс вакцинации населения, в связи с чем власти решили открыть границы для туристов в июне 2021 г. Для определения условий въезда будут использовать схему разделения стран в зависимости от их эпидемиологической ситуации.

Мальта собирается открыть границы для туристов в июне 2021

Так, туристам стран из "красной" зоны необходимо будет предъявить сертификат о вакцинации, выданный не позднее чем за 10 дней до прибытия на Мальту. Путешественникам из "жёлтой" группы стран нужно будет предоставить сертификат или тест, сданный не позднее чем за 72 часа до прибытия. Гражданам из "зелёных" стран не нужно будет предоставлять никаких справок.

Данные правила будут действовать для туристов из стран ЕС и стран, с которыми власти Мальты заключили двусторонние соглашения в области здравоохранения. Для всех остальных государств применяются установленные Евросоюзом требования.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что для россиян открылся Кипр.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Цены на Мальте: магазины, еда, жилье, транспорт + крутой лайфхак для экономии
Автор: Снежана Шахова
Последние материалы
В Таиланде протестируют бесплатные рейсы на остров для туристов
Чем Байден похож на Брежнева и почему считает президентом Харрис?
Стали известны подробности расистского скандала в матче "Валенсии"
Россиян предупредили об опасности марафонов похудения
Эксперт рассказал, зачем России вторая ветка БАМа
Вторичное жильё с начала года подорожало на 9%
Учёные Подмосковья создали искусственную кожу
В Петербурге построят два новых приюта для бездомных животных
Потерпевшие требуют с главного коррупционера ФСБ миллиарды рублей
Аватары в облаках: как киностудии адаптировались к реалиям пандемии
Популярное
Российский шоу-бизнес
Артём Тынкасов ушёл из жизни

Звезда отечественного кинематографа не дожил до 51 года. О смерти Артёма Тынкасова стало известно накануне.

Артём Тынкасов ушёл из жизни
Когда чай может быть смертельно опасным, объяснил профессор
Здоровье и профилактика
Когда чай может быть смертельно опасным, объяснил профессор
Российский шоу-бизнес
Долина напугала поклонников фото с "трупными" пятнами на лице
Мир. Новости мира
Путин может: Россия готовит ответ Западу в Донбассе
Любовь Степушова Две причины заигрывания Киева с русским населением Украины Любовь Степушова Игорь Буккер Итальянские святые могли творить чудеса Игорь Буккер Олег Артюков "Дифференциалы приводят к революциям": в "Яблоке" расставили приоритеты Олег Артюков
Российский шоу-бизнес
Никита Михалков обвинил Ксению Собчак во лжи
Мир. Новости мира
Эксперты The National Interest оценили возможную войну Украины и России
США не будут воевать за Украину в Донбассе, посетовал генерал ВСУ
Новости Украины
США не будут воевать за Украину в Донбассе, посетовал генерал ВСУ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников