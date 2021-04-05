Таиланд хочет протестировать скидки для вакцинированных туристов и даже запустить бесплатный рейсы на остров. Об этом заявил министр туризма и спорта Пипхат Ратчакитпракарн.
С 1 июля, после открытия Тайланда для привитых туристов, путешественники смогут продлить свой отдых на 10 дней.
Всё это будет происходить при условии льготных или бесплатных авиабилетов, оформленных в другие провинции.
Министерство туризма обсуждает вопрос с Bangkok Airways.
Власти Тайланда надеются, что в этом турсезоне страну посетит не менее 100 тысяч иностранных граждан.
После открытия 1 июля острова будут активно поощрять туризм.
Бесплатные внутренние рейсы позволят активизировать сферу туризма.
Отелям и гостиницам страны также предложено ввести специальные туристические программы для иностранных туристов,
которые будут оставаться на отдыхе в течение 10 дней после окончания тура.
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