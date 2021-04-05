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В Таиланде протестируют бесплатные рейсы на остров для туристов

Туризм » Путешествия

Таиланд хочет протестировать скидки для вакцинированных туристов и даже запустить бесплатный рейсы на остров. Об этом заявил министр туризма и спорта Пипхат Ратчакитпракарн.

В Таиланде протестируют бесплатные рейсы на остров для туристов

С 1 июля, после открытия Тайланда для привитых туристов, путешественники смогут продлить свой отдых на 10 дней.
Всё это будет происходить при условии льготных или бесплатных авиабилетов, оформленных в другие провинции.
Министерство туризма обсуждает вопрос с Bangkok Airways.

Власти Тайланда надеются, что в этом турсезоне страну посетит не менее 100 тысяч иностранных граждан.
После открытия 1 июля острова будут активно поощрять туризм.
Бесплатные внутренние рейсы позволят активизировать сферу туризма.

Отелям и гостиницам страны также предложено ввести специальные туристические программы для иностранных туристов,
которые будут оставаться на отдыхе в течение 10 дней после окончания тура.

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Где лучше отдыхать в Таиланде?
Автор: Снежана Шахова
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