В Таиланде протестируют бесплатные рейсы на остров для туристов

Таиланд хочет протестировать скидки для вакцинированных туристов и даже запустить бесплатный рейсы на остров. Об этом заявил министр туризма и спорта Пипхат Ратчакитпракарн.

С 1 июля, после открытия Тайланда для привитых туристов, путешественники смогут продлить свой отдых на 10 дней.

Всё это будет происходить при условии льготных или бесплатных авиабилетов, оформленных в другие провинции.

Министерство туризма обсуждает вопрос с Bangkok Airways.

Власти Тайланда надеются, что в этом турсезоне страну посетит не менее 100 тысяч иностранных граждан.

После открытия 1 июля острова будут активно поощрять туризм.

Бесплатные внутренние рейсы позволят активизировать сферу туризма.

Отелям и гостиницам страны также предложено ввести специальные туристические программы для иностранных туристов,

которые будут оставаться на отдыхе в течение 10 дней после окончания тура.

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