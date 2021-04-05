Испанцы просят не пускать туристов в страну

60% жителей Испании призывают власти не пускать иностранных туристов в страну, сообщает El Mundo со ссылкой на опрос центра Sigma Dos.

Испанцы просят не открывать границы до тех пор, пока в стране действуют ограничения на передвижение. А вот 31% опрошенных считают, что иностранцам следует разрешить въезд при условии соблюдения строгих мер контроля.

63,5% респондентов не верят в то, что вакцинация поможет справиться с пандемией коронавируса к лету. Среди них большинство — граждане от 30 до 64 лет. 29,4% испанцев (люди в возрасте от 18 до 29 лет) более оптимистичны.

В опросе приняли участие тысяча совершеннолетних граждан страны.

К концу лета 2021 года власти Испании хотят привить от COVID-19 большую часть населения.

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