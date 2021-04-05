Эксперты назвали главные ошибки россиян на отдыхе в Турции

Одной из главных ошибок россиян на отдыхе в Турции является нежелание торговаться на рынках, утверждают специалисты портала "Тонкости туризма".

Дело в том, что в этой стране принято обсуждать цену и качество товара на рынках.

Также российские туристы не оставляют чаевые в кафе и ресторанах, хотя это очень приветствуется в сфере услуг.

Россиянам не советуют фотографировать местных жителей без их разрешения. В Турции даже есть соответствующий закон, который запрещает это делать.

К числу распространённых ошибок наших соотечественников на отдыхе относится стремление приобрести антиквариат, который часто оказывается подделкой.

Кроме того, в Турции нужно быть аккуратнее с жестами. То, что воспринимается позитивно в России, в этой стране может оказаться неприличным.

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