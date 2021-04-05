Пустые курорты Черногории с тревогой ждут летнего сезона

Туроператоры, владельцы отелей и ресторанов в Черногории беспокоятся о предстоящем туристическом сезоне. Несмотря на то что в страну разрешён въезд иностранных туристов, местные туроператоры констатируют: эпидемиологическая ситуация в Черногории оставляет желать лучшего.

В стране растёт число случаев заражения COVID-19.

Власти до сих пор не отменяют ограничений, которые негативно отражаются на доходах сферы туризма и общепита. Курорты опасаются не оправдавшего себя летнего сезона: многие туристические провинции Черногории почти не встречают туристов.

Туризм составляет 21% от всего ВВП Черногории. В прошлом году из-за пандемии турпоток в страну снизился на 83%.

Но власти не унывают. Они считают, что активная вакцинация в других странах поможет побережью восстановить въездной турпоток.

Конечно, Черногория пока не сможет вернуться к тем показателям, которые были до пандемии. Но власти надеются, что грядущий туристический сезон будет более удачным.

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