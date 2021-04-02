Власти Таиланда сократили карантин для иностранных туристов

Власти Таиланда изменили условия въезда в страну, сообщает Ассоциация туроператоров России. Так, для туристов, привитых от коронавируса, срок карантина сократили до семи суток.

Отмечается, что прививка должны быть сделана вакцинами, одобренными экспертами Всемирной организации здравоохранения и министерством здравоохранения Таиланда.

К числу таких препаратов относятся:

Modena;

Sinovak;

AstraZeneca;

SK BIOSCIENCE;

Pfizer/BioNTech;

Covishield;

Janssen.

Для всех иностранных граждан период пребывания в платном карантине сократили с 14 до 10 суток.

С 1 июля Пхукет намерен отменить карантин для вакцинированных туристов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Индонезии для туристов вводят новый тест на COVID-19.

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