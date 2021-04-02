Власти Таиланда изменили условия въезда в страну, сообщает Ассоциация туроператоров России. Так, для туристов, привитых от коронавируса, срок карантина сократили до семи суток.
Отмечается, что прививка должны быть сделана вакцинами, одобренными экспертами Всемирной организации здравоохранения и министерством здравоохранения Таиланда.
К числу таких препаратов относятся:
Для всех иностранных граждан период пребывания в платном карантине сократили с 14 до 10 суток.
С 1 июля Пхукет намерен отменить карантин для вакцинированных туристов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Индонезии для туристов вводят новый тест на COVID-19.
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