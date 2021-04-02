В Греции запустят подводные экскурсии

В Греции увлечённым дайвингом туристам, разрешат посетить затонувшие корабли и самолёты.

В список разрешённых включили 91 объект, сообщает АТОР. Среди них — суда, затонувшие ещё во время Второй мировой войны.

Подводные экскурсии доступны в Южном и Северном Эгейских регионах, Аттике, на Ионических островах, Пелопоннесе, Фессалии и Крите.

Власти Греции намерены построить на восточном побережье Пелопоннеса дайвинг-парк.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что с 1 апреля Кипр начинает принимать все возможные категории прибывающих из России, в том числе и туристов.

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