В Турции ужесточат требования к сертификации отелей

В Турции хотят ужесточить требования к сертификации отелей. В парламенте рассматриваются поправки в закон "О стимулировании туризма", сообщает Anadolu Agency.

Согласно законопроекту отели и другие объекты размещения должны будут получать сертификат и категорию "звёздности" в Министерстве культуры и туризма. В настоящее время сертификацию можно пройти в министерства и в местных муниципальных органах. Но последние имеют право только выдавать разрешения на приём гостей, но не могут присуждать звёзды.

Обычно муниципальные объекты размещения работают как гостевые дома и не имеют звёзд. Однако среди них есть и те, кто самостоятельно присуждает себе категорию "звёздности", не имея подтверждения от министерства.

На прохождение государственной сертификации через Минтуризма и получение соответствующей категории будет отведён год.

Предполагается, что данное решение повысит уровень сервиса в турецких отелях и позволит снизить стоимость услуг в некоторых объектах размещения.

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