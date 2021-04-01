Хорватия возобновила выдачу туристических виз россиянам

С 1 апреля Хорватия снова начала выдачу виз россиянам, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Глава национального туристического офиса Хорватии в РФ Райко Ружичка выразил надежду, что в ближайшее время будет возобновлено авиасообщение между странами.

Этому способствует благоприятная эпидемиологическая ситуация в Хорватии и готовность к приёму российских туристов.

В настоящее время россияне могут въехать в страну, если у них имеются:

отрицательный ПЦР-тест на "ковид";

экспресс-тест на антигены;

сертификат о вакцинации или справка о наличии антител.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Пхукет начнёт с 1 июля принимать привитых туристов без карантина.