С 1 апреля Хорватия снова начала выдачу виз россиянам, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Глава национального туристического офиса Хорватии в РФ Райко Ружичка выразил надежду, что в ближайшее время будет возобновлено авиасообщение между странами.
Этому способствует благоприятная эпидемиологическая ситуация в Хорватии и готовность к приёму российских туристов.
В настоящее время россияне могут въехать в страну, если у них имеются:
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Пхукет начнёт с 1 июля принимать привитых туристов без карантина.
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