Кипр открылся для россиян

Сегодня Кипр начинает принимать все возможные категории прибывающих из России, включая туристов. Но, чтобы не попасть в карантин, необходимо сдать два теста на COVID-19.

Сначала россиянам надо пройти за 72 часа до вылета ПЦР-тест и получить англоязычный сертификат, и загрузить в специальную анкету в интернете результаты своего тестирования. Прилетев на остров, надо будет вновь пройти тестирование, причем оплатив его. В течение трех часов о результатах теста придет СМС.

Тестирование стоит 30 евро в аэропорту Ларнаки и 32 евро в аэропорту Пафоса. В 14:35 прилетит первый рейс из России, пассажиры которого должны следовать этим новым правилам.

Ранее совет министров Кипра решил закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" сразу после того, как её одобрят компетентные европейские власти.