ФАС сообщает о жалобах на подорожавшие авиабилеты

Граждане активно жалуются в Федеральную антимонопольную службу на рост цен на авиабилеты в страны, с которыми открылось сообщение после пандемии.

"Рост цен на международных направлениях вызван ограничениями перевозок, связанными с COVID-19", — заявляют в ответ в ведомстве, отмечая, что вопрос относится к компетенции авиационных властей. "Под особым вниманием ФАС России находятся внутренние маршруты, где доля авиакомпании и ее группы лиц составляет более 50%, и маршруты, на которых полеты осуществляет единственный перевозчик", — добавили антимонопольщики.

Как сообщили РИА Новости в Aviasales, сильнее всего подорожали как направления ОАЭ (+128,57%), Грузия (+65,85%) и Мальдивы (46,53%).

Ранее отмечалось, что стоимость авиакеросина в марте выросла в среднем на 6-9%. Подорожание топлива также может приводить к росту цен на авиабилеты.