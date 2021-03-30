Пхукет начнет с 1 июля принимать туристов без карантина

Таиландский курорт Пхукет сможет с 1 июля принимать туристов, прошедших вакцинацию, без карантина. В других регионах Таиланда карантин по-прежнему будет действовать.

Об этом сообщает tourbus. ru со ссылкой на информацию туристического управления Таиланда — ТАТ. Чтобы прибыть на остров Пхукет без карантина, необходимо предоставить документ о прохождении полной вакцинации от коронавируса, причем вакцина долна быть признана Всемирной организацией здравоохранения.

Если речь идет о препарате "Спутник V", то она, помимо ВОЗ, должна быть зарегистрирована еще и в самом Таиланде. В российском офисе ТАТ предполагают, что до 1 июля все формальности регистрации окажутся пройдены.

Помимо этого, в числе прочих документов, понадобится отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до вылета, а также страховой пакет должен включать лечение от COVID-19.

Ранее сообщалось, что из 13 городов России разрешат международные авиарейсы, кроме турецких британских направлений.