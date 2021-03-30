Тринадцать российских городов восстановят авиарейсы с зарубежьем

Международные авиарейсы возобновляются из аэропортов тринадцати городов России: Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.
При этом оттуда запрещаются вылеты в Великобританию и Турцию, передает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на телеграмму Росавиации. Возобновление состоится 1 апреля.
Россия из-за пандемии коронавирусной инфекции с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Сейчас постепенно последнее возобновляется.
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