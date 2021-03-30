В Индонезии для туристов вводят новый тест на COVID-19

В Индонезии туристов, путешествующих внутри страны, будут проверять на коронавирус с помощью нового дыхательного теста.
Это изобретение университета Гаджа Мада работает по принципу алкотестера. Точность прибора — не менее 93%. Время проведения процедуры — 3 минуты.
Прибор может определять вирус в организме человека спустя 48 часов после заражения. Чтобы получить максимально точный результат, человеку не следует есть, курить и пить как минимум за полчаса перед процедурой.
Результаты ПЦР теста для передвижения по стране также действительны.
Тест стоит около 2 долларов США. Власти Бали считают, что из-за доступной цены изобретения на остров приедет больше внутренних туристов. При международных перелётах дыхательный метод исследования сейчас не действует.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Литва решила, что роль главного русофоба Европы надо дополнить ролью главного синофоба, это лишает её китайского транзита.