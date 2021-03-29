В Испании введут ковидные паспорта для въезда

Министр туризма Испании Рейес Марото заявила, что к июню заработает институт паспортов вакцинации (так называемых "зеленых сертификатов" или ковидных паспортов), что позволит открыть въезд иностранным туристам, сообщает "Турпром".

Перед реализацией плана минимум 70-ти процентам испанцев нужно сделать прививки. Впрочем, этот показатель могут снизить до 30-40 процентов, хотя против этого возражают медики. Темпы напрямую зависят от поставок вакцины AstraZeneca. Так что назвать четкую дату, когда появятся паспорта, пока сложно.

Власти Балеарских островов предложили первыми опробовать пилотную схему в своем регионе, однако Марото ответила им отказом. Она хочет, чтобы паспорта были сразу введены по всей стране.