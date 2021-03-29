Власти Германии уточнили, с какого числа пассажирам, прибывающим в страну, придется предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус, сообщает АТОР.
Изначально предполагалось, что требование вступит в силу с полуночи 28 марта, но теперь решено, что оно начнет действовать с 00:00 вторника, 30 марта (по местному времени).
Для посадки на рейс в Германию путешественники должны будут предоставить перевозчику сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 на немецком или английском языках. Исследование должно быть сделано не позже, чем за 48 часов до вылета.
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