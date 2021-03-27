Когда возобновится турпоток на Пхукет: отвечает эксперт

Открытие Пхукета дает надежду для возобновления туристического потока в Таиланд, но важными условиями для этого являются возможность прямых авиаперелетов и уточнение информации по правилам отмены карантина, рассказал РИА "Новости" вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Таиландский Пхукет может открыться для вакцинированных туристов 1 июля, сообщила в пятницу газета Nation со ссылкой на Центр управления экономической ситуацией (CESA).

"Инициатива, которую они озвучивают, дает надежду на возобновление туризма в эту очень популярную страну. Но при этом важно понимать, что сообщение должно быть восстановлено на принципах взаимности: двусторонние туристические обмены возобновятся именно с регулярным воздушным сообщением", — сказал Горин.