Открытие Пхукета дает надежду для возобновления туристического потока в Таиланд, но важными условиями для этого являются возможность прямых авиаперелетов и уточнение информации по правилам отмены карантина, рассказал РИА "Новости" вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.
Таиландский Пхукет может открыться для вакцинированных туристов 1 июля, сообщила в пятницу газета Nation со ссылкой на Центр управления экономической ситуацией (CESA).
"Инициатива, которую они озвучивают, дает надежду на возобновление туризма в эту очень популярную страну. Но при этом важно понимать, что сообщение должно быть восстановлено на принципах взаимности: двусторонние туристические обмены возобновятся именно с регулярным воздушным сообщением", — сказал Горин.
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