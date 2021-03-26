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К лету готовят программу туристического кэшбека для молодых

Туризм

В целях стимулирования внутрироссийского туризма этим летом может быть запущена программа туристического кешбэка для школьников и молодежи.

К лету готовят программу туристического кэшбека для молодых

"Формируется программа поддержки школьного и молодежного туризма с частичной компенсацией затрат на приобретение туристических путевок для поездок по России. Средства на эту программу будут выделены из федерального бюджет", — заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Сейчас туристический кешбэк предполагает возврат 20% от затрат на услуги при внутреннем туризме, но не более 20 тысяч рублей. Президент России Владимир Путин заявил, что неправильно, что это правило не действует именно тогда, когда у молодежи каникулы. Он предложил увеличить размер кешбэка именно для молодых людей.

В сентябре прошлого года о множестве недоработок в программе туристического кешбэка заявлял глава "Справедливой России" Сергей Миронов.

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Автор: Михаил Закурдаев
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