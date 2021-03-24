Российские туристы стали лидерами по турпотоку в Турцию

Россия лидирует по числу туристов в Турции в этом году. По объёмам турпоток вышел на уровень 2019 года.

Так, доля российских туристов в общем турпотоке Турции увеличилась более чем в три раза. В общей сложности в феврале страну посетили 538 тыс. человек. Это на 70% меньше показателей прошлого года.

Вслед за россиянами идут туристы из таких стран, как Иран, Ирак, Болгария и Германия, сообщили представители пресс-службы АТОР в интервью телеканалу "Санкт-Петербург".

По сравнению с прошлым годом турпоток из России сократился меньше, чем из других стран ТОП-5 с общей динамикой въезда.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что с 1 апреля Россия возобновляет авиасообщение со Шри-Ланкой.