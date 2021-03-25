Продолжается прием заявок на конкурс в сфере туризма "PROбренд"

До 31 марта 2021 года Союз "Евразийское содружество специалистов туриндустрии — ЕСОТ" принимает заявки на III международный маркетинговый конкурс в сфере туризма "PROбренд"-2021.
Конкурс проводится среди участников туристического рынка России и других стран. Цель конкурса — создание эффективной информационной и коммуникационной площадки для обмена опытом по созданию брендов, продвижению туристических и гостиничных услуг на туррынке и организации взаимодействия всех заинтересованных сторон в сфере развития международного туризма на территории Евразийского пространства.
К участию в конкурсе приглашаются:
Если вы и ваша компания используете нестандартные маркетинговые инструменты, проводите эффектные и эффективные PR-кампании на туррынке, применяет инновационные способы взаимодействия туристического бизнес-сообщества со средствами массовой информации и находите интересные рекламные решения, ВЫБЕРИТЕ НОМИНАЦИЮ И ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ!
Прием заявок продлится до 31 марта 2021 года.
Вся актуальная информация оперативно размещается на сайте ЕСОТ https://union-esot.com и на страницах содружества в социальных сетях.
ВАЖНО!
1. Один проект может быть подан только в одну номинацию.
2. Один участник может подать разные проекты в разные номинации.
3. На каждый проект заполняется и оформляется отдельная заявка. Заполненные заявки и дополнительные материалы принимаются на адрес электронной почты union.esot@gmail.com.
4. Событийные проекты, полиграфия, видеоролики и медиапроекты, подаваемые на конкурс, должны быть созданы не ранее 1 января 2019 года.
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