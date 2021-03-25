Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Совкомбанк подписал соглашение о покупке банка "Восточный"
Главы военных ведомств России и Турции обсудили сотрудничество в Идлибе
Маргарите Симоньян объяснили генетику её сына
Путин объяснил, как прививка повлияет на географию его поездок
У Кремля "ничего не лихорадит"
В Турции считают, что Россия помогает укреплять независимость ЦАР
Мнение дипломата: кризис в отношениях России и ЕС будет усугубляться
Лолита Милявская рассказала о своей страсти к обтягивающим комбинезонам
Россиянам разрешат банкротиться через портал госуслуг

Продолжается прием заявок на конкурс в сфере туризма "PROбренд"

Туризм
Продолжается прием заявок на конкурс в сфере туризма

До 31 марта 2021 года Союз "Евразийское содружество специалистов туриндустрии — ЕСОТ" принимает заявки на III международный маркетинговый конкурс в сфере туризма "PROбренд"-2021.

Конкурс проводится среди участников туристического рынка России и других стран. Цель конкурса — создание эффективной информационной и коммуникационной площадки для обмена опытом по созданию брендов, продвижению туристических и гостиничных услуг на туррынке и организации взаимодействия всех заинтересованных сторон в сфере развития международного туризма на территории Евразийского пространства.

К участию в конкурсе приглашаются:

  • национальные туристические офисы,
  • региональные администрации и туристско-информационные центры,
  • туроператоры и турагентства,
  • средства размещения: отели, санатории, гостевые дома, хостелы;
  • рекламные агентства,
  • музеи и музеи-усадьбы,
  • рестораны и точки питания,
  • журналисты,
  • блогеры,
  • фотографы,
  • физические лица и другие организации.

Если вы и ваша компания используете нестандартные маркетинговые инструменты, проводите эффектные и эффективные PR-кампании на туррынке, применяет инновационные способы взаимодействия туристического бизнес-сообщества со средствами массовой информации и находите интересные рекламные решения, ВЫБЕРИТЕ НОМИНАЦИЮ И ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ!

  1. "Личный вклад в продвижение бренда территории или туристского объекта. Персональный бренд".
  2. Выдвигают организации и коллективы. Необходимо предоставить не менее двух рекомендательных писем.
  3. "Брендинг территории" (государство, край или область, район, населённый пункт).
  4. "Брендинг туристского объекта" (музеи, заповедники, усадьбы, парки, выставочные центры, парки развлечений).
  5. "Брендинг туристской организации" (туркомпания, ТИЦ, национальный туристический офис).
  6. "Брендинг средств размещения и питания".
  7. "Брендированная полиграфия" (буклет, листовка, брошюра, карта, путеводитель).
  8. "Брендированная сувенирная продукция".
  9. "Видеобрендинг" (видеоролик, проморолик, инстаролик). 
  10. "Вклад в популяризацию туристских брендов в интернет-сфере" (сайт, страница в соцсетях).
  11. "Вклад в популяризацию туристских брендов в медиасфере" (для СМИ, журналистов, блогеров, фотографов). 

Прием заявок продлится до 31 марта 2021 года.

Вся актуальная информация оперативно размещается на сайте ЕСОТ https://union-esot.com и на страницах содружества в социальных сетях.

ВАЖНО!

1. Один проект может быть подан только в одну номинацию.

2. Один участник может подать разные проекты в разные номинации.

3. На каждый проект заполняется и оформляется отдельная заявка. Заполненные заявки и дополнительные материалы принимаются на адрес электронной почты union.esot@gmail.com.

4. Событийные проекты, полиграфия, видеоролики и медиапроекты, подаваемые на конкурс, должны быть созданы не ранее 1 января 2019 года.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лазарева
Последние материалы
Продолжается прием заявок на конкурс в сфере туризма "PROбренд"
Германия проведёт матч с Исландией, несмотря на коронавирус
Совкомбанк подписал соглашение о покупке банка "Восточный"
Главы военных ведомств России и Турции обсудили сотрудничество в Идлибе
Маргарите Симоньян объяснили генетику её сына
Почему Россия выигрывает на американском рынке нефтепродуктов
Путин объяснил, как прививка повлияет на географию его поездок
У Кремля "ничего не лихорадит"
Почему Китай резко переориентировался на внутренний рынок
В Турции считают, что Россия помогает укреплять независимость ЦАР
Популярное
Российский шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала о переезде в дом Филиппа Киркорова

После разоблачения на шоу "Маска" король российской эстрады устроил для своей "Бузяндры" романтический ужин.

Ольга Бузова рассказала о переезде в дом Филиппа Киркорова
Американцы о провале Трусовой: "Мы услышали хихиканье Тутберидзе?"
Фигурное катание
Американцы о провале Трусовой: "Мы услышали хихиканье Тутберидзе?"
Новости спорта
WADA странно ответило Вяльбе о норвежских астматиках
Российский шоу-бизнес
Имена конкурсантов шоу "Маска" внезапно появились в Сети
Василий Амирджанов Изменения дизайна банкнот породили дискуссию Василий Амирджанов Любовь Степушова Запад может передумать: эксперт рассказал, почему Навальный за наш Крым Любовь Степушова Андрей Мартынюк Радикалы показали Зеленскому, кто на Украине хозяин Андрей Мартынюк
Российский шоу-бизнес
Андрей Малахов попрощался с московской пропиской
Российский шоу-бизнес
У бывшей жены Баскова изъяли подаренные им драгоценности
Борис Корчевников рассказал мистический случай из своей жизни
Российский шоу-бизнес
Борис Корчевников рассказал мистический случай из своей жизни
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников