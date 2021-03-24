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С 1 апреля Россия возобновляет авиасообщение со Шри-Ланкой

Туризм » Путешествия

С 1 апреля будет возобновлено прямое авиасообщение между Москвой и Коломбо, сообщает ТАСС.

С 1 апреля Россия возобновляет авиасообщение со Шри-Ланкой

Рейсы планируется осуществлять дважды в неделю.

Национальная авиакомпания Шри-Ланки SriLankan Airlines тоже будет совершать полёты, но с какого числа, пока неизвестно. В настоящее время туристы могут попасть в Шри-Ланку транзитным перелётом через страны Ближнего Востока.

На данный момент Шри-Ланка доступна только для клиентов туроператоров, индивидуальные туры запрещены. Прибывших туристов освободили от карантина, но в течение первых двух недель передвигаться можно только организованно и только через туристических агентов.

При прибытии в Шри-Ланку российские туристы обязаны предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного за 96 часов до вылета.

В аэропорту Шри-Ланки нужно сдать ещё один экспресс-тест. Также туристы должны оформить страховку, покрывающую лечение от COVID-19.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь
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