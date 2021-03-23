Власти Мальдивских островов планируют в этом году сосредоточиться на развитии недорогого доступного отдыха, сообщает АТОР.
В прошлом году наши соотечественники стали лидерами по числу прибытий.
"В общей сложности мы приняли 555,5 тысячи иностранных туристов, из них 61,4 тысячи — из России", — рассказала замдиректора офиса по туризму Мальдивских островов Рина Абдул Вяхид.
Сейчас на архипелаг ежедневно прибывают регулярные и чартерные рейсы из Москвы. Также туристы летят со стыковкой в Турции, ОАЭ и Катаре. С увеличением перевозок стоимость билетов должна снизиться, а значит, повысится и ценовая доступность путешествия, отметила она.
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