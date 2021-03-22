Падение курса турецкой лиры не отразится на стоимости туров для россиян, заявила РИА "Новости" исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.
Курс местной валюты по отношению к доллару упал после решения президента Тайипа Эрдогана о смене главы Центробанка. В ходе торгов курс доллара к лире подскакивал на 17 процентов.
Эта турбулентность на валютном рынке не повлияет на стоимости путёвок.
"Большинство туроператоров заранее заключают контракт, в основном, в долларах, поэтому удешевление турпакетов вряд ли будет наблюдаться", — сказала Осипова.
Однако это может повлиять на частные покупки отдыхающих в магазинах, так как товары для них станут дешевле.
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