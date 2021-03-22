Эксперт рассказал, подешевеют ли путешествия в Турцию для россиян

Падение курса турецкой лиры не отразится на стоимости туров для россиян, заявила РИА "Новости" исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.

Курс местной валюты по отношению к доллару упал после решения президента Тайипа Эрдогана о смене главы Центробанка. В ходе торгов курс доллара к лире подскакивал на 17 процентов.

Эта турбулентность на валютном рынке не повлияет на стоимости путёвок.

"Большинство туроператоров заранее заключают контракт, в основном, в долларах, поэтому удешевление турпакетов вряд ли будет наблюдаться", — сказала Осипова.

Однако это может повлиять на частные покупки отдыхающих в магазинах, так как товары для них станут дешевле.