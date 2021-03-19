С 1 апреля Кипр откроется для россиян

С 1 апреля власти Кипра готовы принимать российских туристов, заявил министр туризма Саввас Пердиос в своём видеообращении к участникам мероприятия, организованного туроператором TEZ Tour.

Если вдруг Россия снова окажется в "красной" зоне, то россиянам нужно будет зарегистрироваться на портале Cyprus FlightPass за 24 часа до вылета и сдать два ПЦР-теста: один — не позднее чем за 72 часа до вылета, второй — экспресс-тест по прибытии. Туристам не нужно будет проходить обязательный карантин.

Пока неизвестно, какими будут условия въезда для привитых путешественников.

Кипр — одно из самых популярных мест отдыха у российских туристов, пояснили в пресс-службе TEZ Tour, поэтому новость о готовности властей острова к приёму гостей порадует многих россиян.