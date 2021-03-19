Программа туристического кешбэка, третий этап которой недавно стартовал в России, имеет ряд недоработок, заявил в интервью "Правде.Ру" независимый эксперт по туризму, доктор экономических наук, профессор Александр Бандурин.
"В первую очередь я бы отметил, что карта "Мир", которой нужно оплачивать бронирование, не везде принимается. Но этот вопрос должна урегулировать сама платёжная система, к туризму это не относится.
Платёжную систему "Мир" следовало бы усовершенствовать, чтобы её карту можно было использовать на территории всей России.
Я считаю, что программа туристического кешбэка нуждается в активной рекламной кампании. Необходимо, чтобы россияне знали, в каких направлениях они могут отправиться отдыхать. Следовало бы организовать централизованную рекламную поддержку этой программы.
Вот здесь, мне кажется, всё-таки недоработка "Ростуризма". Уже давно известно, что реклама — двигатель торговли", — заключил собеседник "Правды.Ру".
По условиям проведения программы и порядке выплаты компенсаций организовано консультирование российских туристов, сообщает Росконгресс.
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