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Эксперт раскрыл недоработки программы туристического кешбэка

Туризм » Путешествия

Программа туристического кешбэка, третий этап которой недавно стартовал в России, имеет ряд недоработок, заявил в интервью "Правде.Ру" независимый эксперт по туризму, доктор экономических наук, профессор Александр Бандурин.

Эксперт раскрыл недоработки программы туристического кешбэка

"В первую очередь я бы отметил, что карта "Мир", которой нужно оплачивать бронирование, не везде принимается. Но этот вопрос должна урегулировать сама платёжная система, к туризму это не относится.

Платёжную систему "Мир" следовало бы усовершенствовать, чтобы её карту можно было использовать на территории всей России.

Я считаю, что программа туристического кешбэка нуждается в активной рекламной кампании. Необходимо, чтобы россияне знали, в каких направлениях они могут отправиться отдыхать. Следовало бы организовать централизованную рекламную поддержку этой программы.

Вот здесь, мне кажется, всё-таки недоработка "Ростуризма". Уже давно известно, что реклама — двигатель торговли", — заключил собеседник "Правды.Ру".

По условиям проведения программы и порядке выплаты компенсаций организовано консультирование российских туристов, сообщает Росконгресс.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь
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