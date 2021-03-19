Власти Индонезии рассматривают вопрос введения долгосрочной визы, которая заинтересует деловых туристов, "цифровых кочевников" и обеспеченных путешественников, сообщает АТОР.
"Если кто-то работает на Бали, то, как правило, он размещается недалеко от пляжа. Хорошая погода, красивые пейзажи и дружелюбные жители привлекают многих. Мы хотим, чтобы больше людей считали остров своим "вторым домом" и работали здесь", — отметил министр туризма и креативной экономики Сандиага Уно.
Для того чтобы получить визу на пять лет, туристы должны внести залог в размере одного миллиарда индонезийских рупий (около 5,1 миллиона рублей). За оформление визы для всей семьи — 2,5 миллиарда рупий (12,75 миллиона рублей).
В настоящее время проект долгосрочной визы рассматривают МИД и Минфин. Его могут утвердить летом этого года.
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