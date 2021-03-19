Власти Эквадора разрешили въезд в страну привитым от COVID-19 туристам без предъявления отрицательного теста на COVID-19, сообщает РИА "Новости".
Новые правила вступят в силу с 22 марта.
В случае отсутствия сертификата вакцинации необходимо иметь отрицательный тест, сделанный не более чем за три дня до прибытия в страну.
Также разрешён въезд в страну туристам с тестом на антитела.
В Эквадор пустят даже с положительным тестом, при условии что человек болел более месяца назад, у него отсутствуют симптомы заболевания и имеется справка от врача о том, что он находится в хорошем состоянии здоровья.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Италия откроет границы для туристов до Пасхи.
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