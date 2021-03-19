С 1 апреля Таиланд сократит карантин для туристов

Правительственный центр Таиланда по борьбе с распространением COVID-19 одобрил план сокращения карантина для въезжающих туристов с 14 до 10 дней, сообщает Bloomberg. Данное решение вступит в силу с 1 апреля.

Реализация плана будет проходить в три этапа. Первый продлится с 1 апреля по 1 июля, второй — с 1 июля по 1 октября, третий — с 1 октября до 31 декабря 2021 года.

На первом этапе карантин сократится до 10 дней. Туристам разрешат посещать в карантинных гостиницах бассейны, фитнес-залы и приобретать продукты за их пределами, пояснил пресс-секретарь Центра Тхависин Висануйотхин.

Также путешественникам не придётся предоставлять медицинскую справку, подтверждающую, что они готовы к авиаперелёту по всем медицинским показателям (Fit to Fly Certificate). Но иностранные туристы должны иметь страховой полис на сумму более $100 тыс. и разрешение МИД Таиланда на въезд в страну.

Второй этап отмены COVID-ограничений предоставит туристам доступ к ранее запрещённым услугам.

На третьем этапе, возможно, будут отменены все ограничения. Но до этого момента нужно провести вакцинацию медработников и граждан, входящих в группу риска.