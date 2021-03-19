Италия откроет границы для туристов до Пасхи

Италия откроет границы для иностранных туристов до начала католической Пасхи, сообщает Ассоциация туроператоров России.

"Период до Пасхи можно использовать для усовершенствования и доработки правил", — заявил министр туризма Италии Массимо Гаравалья.

В связи с текущей эпидемиологической обстановкой по коронавирусу власти Италии составили развёрнутый план при приёму иностранных путешественников.

По прогнозам экспертов, туристический сектор страны должен восстановиться летом этого года.

К мероприятиям, направленным на восстановление сферы туризма, планируется привлечь министерства здравоохранения и транспорта Италии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Болгария открывает туристический сезон с 1 мая.