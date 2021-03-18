Турция анонсировала масштабные проверки отелей и ресторанов

Турецкие отели и рестораны ждут масштабные проверки, сообщает Turizm Ajansi.

"22 марта будут проверены отели, объекты размещения, горнолыжные отели", — говорится в сообщении.

Данная мера вызвана ростом числа заболевших COVID-19 в Турции.

Проверки будут проходить с 20 по 26 марта.

Сотрудники различных турецких ведомств проверят отели, рестораны, ТЦ, магазины и общественный транспорт.

Кроме того, планируется проверить рынки, мечети и салоны красоты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Болгарии туристов обяжут соблюдать на пляже социальную дистанцию.