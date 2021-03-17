Калифорнийский "Диснейленд" откроется с 30 апреля

Закрытые в связи с пандемией калифорнийские парк развлечений "Диснейлэнд", а также парк приключений Disney официально откроются 30 апреля.

Однако работать они будут в ограниченном режиме. Чтобы попасть внутрь, необходимо будет подать специальную заявку, кроме того, там не будут пока проводиться традиционные парады, а также ночные шоу, передает ТАСС.

До этого калифорнийские власти разрешили паркам развлечений, концертным площадкам и местам проведения спортивных соревнований вновь принимать людей с 1 апреля, если они не находятся в местах максимальной регистрации заражения ковидом в сутки.