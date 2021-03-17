В Болгарии туристов обяжут соблюдать на пляже социальную дистанцию

Летний туристический сезон в Болгарии открывается 1 мая. В настоящее время Министерство туризма разрабатывает меры по профилактике распространения COVID-19.

В первую очередь отдыхающих на пляжах туристов обяжут соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Расстояние между зонтиками должно быть не менее 8 метров.

Также власти страны рассматривают возможность создания "зелёного коридора". Это даст возможность посетить Болгарию привитым путешественникам, переболевшим "ковидом" и тем, у кого выработались антитела к заболеванию или есть отрицательный ПЦР-тест.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российские туристы не смогут отдохнуть на Кипре.