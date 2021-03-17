27 марта из Нижнего Новгорода отправится второй туристический поезд в Простоквашино, сообщает пресс-служба АО "ВВППК".
Первая туристическая электричка выехала 13 марта. Экскурсанты прибыли в знаменитую по мультипликационному фильму деревню Простоквашино в Тонкинском районе.
Для путешественников был организован квест "Поиск клада в Простоквашино".
Кроме того, экскурсионная программа включала в себя мастер-класс, на котором туристы делали сувениры, фотоохота по эко-маршруту "Тропа Бобра" и лыжный забег для женщин.
Отдыхающие также познакомились с жизнью деревни, а после экскурсии сожгли чучело масленицы.
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