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27 марта в Простоквашино отправится второй поезд с туристами

Туризм » Путешествия

27 марта из Нижнего Новгорода отправится второй туристический поезд в Простоквашино, сообщает пресс-служба АО "ВВППК".

Первая туристическая электричка выехала 13 марта. Экскурсанты прибыли в знаменитую по мультипликационному фильму деревню Простоквашино в Тонкинском районе.

Для путешественников был организован квест "Поиск клада в Простоквашино".

Кроме того, экскурсионная программа включала в себя мастер-класс, на котором туристы делали сувениры, фотоохота по эко-маршруту "Тропа Бобра" и лыжный забег для женщин.

Отдыхающие также познакомились с жизнью деревни, а после экскурсии сожгли чучело масленицы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России протестируют туры по железной дороге.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь
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