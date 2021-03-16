Привитым туристам разрешат въезд в Шри-Ланку без прохождения карантина, сообщает The Morning.
Въезжающие туристы должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сданный в течение 96 часов до вылета. Также необходимо сдать ещё два анализа, если турист планирует пробыть в стране в течение 7 дней, и три анализа, если поездка продлится дольше недели.
Стоимость ПЦР-теста — $40. Карантин в спецотелях до получения результата обязателен, потом туристы могут ездить по разрешенным правительством Шри-Ланки местам.
Также Министерство туризма просит Министерство здравоохранения ослабить медицинские рекомендации, связанные с оздоровительным туризмом. Дело в том, что многие иностранцы приезжают на Шри-Ланку, чтобы сбросить лишний вес, снять стресс, а также для занятий йогой и медитаций.
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