Шри-Ланка отменит карантин для привитых от COVID-19 туристов

Привитым туристам разрешат въезд в Шри-Ланку без прохождения карантина, сообщает The Morning.

Въезжающие туристы должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сданный в течение 96 часов до вылета. Также необходимо сдать ещё два анализа, если турист планирует пробыть в стране в течение 7 дней, и три анализа, если поездка продлится дольше недели.

Стоимость ПЦР-теста — $40. Карантин в спецотелях до получения результата обязателен, потом туристы могут ездить по разрешенным правительством Шри-Ланки местам.

Также Министерство туризма просит Министерство здравоохранения ослабить медицинские рекомендации, связанные с оздоровительным туризмом. Дело в том, что многие иностранцы приезжают на Шри-Ланку, чтобы сбросить лишний вес, снять стресс, а также для занятий йогой и медитаций.﻿