Болгария открывает туристический сезон с 1 мая

Турсезон в Болгарии стартует 1 мая. Местные и румынские туристы уже бронируют туры.

В настоящее время власти разрабатывают требования к отелям, заведениям общественного питания и пляжам. Работа вышеназванных объектов будет строго контролироваться.

Для Болгарии очень важно, чтобы этот турсезон был удачным для страны.

В этом году на европейском уровне будет обсуждаться вопрос введения цифровых "зелёных" сертификатов для туризма. Стоит напомнить, что все въезжающие в Болгарию должны быть привиты от COVID-19 или иметь справку о наличии антител, или отрицательный результат ПЦР-теста на "ковид".

Будет ли российским туристам открыт доступ в Болгарию, пока неизвестно.