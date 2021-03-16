Турсезон в Болгарии стартует 1 мая. Местные и румынские туристы уже бронируют туры.
В настоящее время власти разрабатывают требования к отелям, заведениям общественного питания и пляжам. Работа вышеназванных объектов будет строго контролироваться.
Для Болгарии очень важно, чтобы этот турсезон был удачным для страны.
В этом году на европейском уровне будет обсуждаться вопрос введения цифровых "зелёных" сертификатов для туризма. Стоит напомнить, что все въезжающие в Болгарию должны быть привиты от COVID-19 или иметь справку о наличии антител, или отрицательный результат ПЦР-теста на "ковид".
Будет ли российским туристам открыт доступ в Болгарию, пока неизвестно.
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