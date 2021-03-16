"Интурист" перечислил страны, которые готовы открыть границы с Россией

Уже в ближайшие 2-3 месяца россияне смогут вернуться к полноценному отдыху за границей. Такое мнение в интервью URA. RU высказали эксперты туриндустрии.

Скоро должны ослабить карантинные меры в Греции и в столице ОАЭ Абу-Даби, отметили в "Интуристе".

Также для россиян откроются границы Кипра. В ближайшее время будет восстановлено авиасообщение с Черногорией.

Туристов готовы принимать Тунис, Доминикана, Мексика, Оман. Всем отдыхающим нужно иметь при себе тест на COVID-19, справку об антителах и о прошедшей вакцинации.

По данным Туту. ру, в настоящее время россияне могут отдохнуть в Абхазии, Белоруссии, Казахстане, Армении, Кении и Египте.

Желающие также имеют возможность посетить Мальдивские острова, ОАЭ, Сербию, Танзанию и Турцию.

Открыты для туристов Грузия, Марокко, Коста-Рика и Мексика. Но добраться туда можно только с пересадками.