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Самуи готов открыть границы для иностранцев после вакцинации населения

Туризм » Путешествия

Тайский остров Самуи планирует открыть границы для иностранцев при условии, что 70% населения будут привиты от COVID-19, сообщает Турпром.

Самуи готов открыть границы для иностранцев после вакцинации населения

Власти острова намерены сделать всё, чтобы стать местом притяжения туристов, заявил президент Туристической ассоциации Самуи Ратчапорн Пулсавади.

Инфраструктура острова ориентирована именно на иностранных туристов. В прошлом году из-за отсутствия въездного турпотока экономика острова находилась на грани катастрофы.

Привитые туристы будут освобождены от прохождения карантина. Они смогут путешествовать по Самуи и соседним островам Ко Тао и Ко Панган.

В марте правительство Таиланда намерено утвердить планы по созданию "паспортов вакцинации" и сокращению срока карантина для иностранных туристов.

Самуи — второй по величине остров в Таиланда после Пхукета.

На острове расположено огромное количество природных достопримечательностей — белоснежные песчаные пляжи, коралловые рифы и кокосовые пальмы.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь
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