Самуи готов открыть границы для иностранцев после вакцинации населения

Тайский остров Самуи планирует открыть границы для иностранцев при условии, что 70% населения будут привиты от COVID-19, сообщает Турпром.

Власти острова намерены сделать всё, чтобы стать местом притяжения туристов, заявил президент Туристической ассоциации Самуи Ратчапорн Пулсавади.

Инфраструктура острова ориентирована именно на иностранных туристов. В прошлом году из-за отсутствия въездного турпотока экономика острова находилась на грани катастрофы.

Привитые туристы будут освобождены от прохождения карантина. Они смогут путешествовать по Самуи и соседним островам Ко Тао и Ко Панган.

В марте правительство Таиланда намерено утвердить планы по созданию "паспортов вакцинации" и сокращению срока карантина для иностранных туристов.

Самуи — второй по величине остров в Таиланда после Пхукета.

На острове расположено огромное количество природных достопримечательностей — белоснежные песчаные пляжи, коралловые рифы и кокосовые пальмы.