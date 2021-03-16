Тайский остров Самуи планирует открыть границы для иностранцев при условии, что 70% населения будут привиты от COVID-19, сообщает Турпром.
Власти острова намерены сделать всё, чтобы стать местом притяжения туристов, заявил президент Туристической ассоциации Самуи Ратчапорн Пулсавади.
Инфраструктура острова ориентирована именно на иностранных туристов. В прошлом году из-за отсутствия въездного турпотока экономика острова находилась на грани катастрофы.
Привитые туристы будут освобождены от прохождения карантина. Они смогут путешествовать по Самуи и соседним островам Ко Тао и Ко Панган.
В марте правительство Таиланда намерено утвердить планы по созданию "паспортов вакцинации" и сокращению срока карантина для иностранных туристов.
Самуи — второй по величине остров в Таиланда после Пхукета.
На острове расположено огромное количество природных достопримечательностей — белоснежные песчаные пляжи, коралловые рифы и кокосовые пальмы.
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