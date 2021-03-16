Российские туристы не смогут отдохнуть на Кипре

Российские туристы не смогут отдохнуть на Кипре.

Власти острова составили новый реестр деления стран мира на категории в зависимости от эпидемиологической ситуации. Россию включили в "серую" категорию: представителей этих стран пока не будут пускать в страну.

Исключение составляют граждане Кипра, члены их семей, граждане стран ЕС, граждане стран Европейской экономической зоны (Исландии, Лихтенштейна, Норвегии) и Швейцарии.

Также допуск в страну будет у лиц с правом проживания в республике.

Дипломаты, сотрудники международных миссий, граждане третьих стран со специальным разрешением на въезд от властей Кипра тоже смогут посетить страну.

Въезжающие граждане должны предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее, чем за 72 часа до вылета. Также можно сдать анализы в аэропорту республики, но в течение двух недель придётся находиться на самоизоляции.

Если отдыхающие согласятся сдать за свой счёт ещё один тест и он будет отрицательным, то срок карантина может быть сокращён до 10 дней.