На Занзибаре ввели обязательный дресс-код для туристов

Занзибар стал самым популярным направлением у россиян по итогам зимнего сезона, обогнав Кубу, ОАЭ, Мальдивы и Египет.

За последние месяцы в аэропорт Стоун-Тауна в среднем прилетало около 30 тысяч туристов. Местных жителей часто шокировал внешний вид и отсутствие одежды у некоторых отдыхающих. Тогда власти африканского государства решили ввести дресс-код.

Министр туризма Занзибара Лела Мухаммед Мусса заявила, что за ненадлежащий вид санкции будут применять к туристам, гидам и туроператорам.

"В общественных местах в Занзибаре туристы должны покрывать тела от плеч до колен. В этом нет ничего нового… Обязанность гостей — понимать культуру и правила поведения на улице", — добавила она.

В зависимости от проступка турист может быть оштрафован на сумму от $700. Туроператорам грозит штраф в размере $1000-2000.

Несмотря на COVID-ограничения и новый дресс-код, снижение количества забронированных туров в Занзибар не наблюдается.