Занзибар стал самым популярным направлением у россиян по итогам зимнего сезона, обогнав Кубу, ОАЭ, Мальдивы и Египет.
За последние месяцы в аэропорт Стоун-Тауна в среднем прилетало около 30 тысяч туристов. Местных жителей часто шокировал внешний вид и отсутствие одежды у некоторых отдыхающих. Тогда власти африканского государства решили ввести дресс-код.
Министр туризма Занзибара Лела Мухаммед Мусса заявила, что за ненадлежащий вид санкции будут применять к туристам, гидам и туроператорам.
"В общественных местах в Занзибаре туристы должны покрывать тела от плеч до колен. В этом нет ничего нового… Обязанность гостей — понимать культуру и правила поведения на улице", — добавила она.
В зависимости от проступка турист может быть оштрафован на сумму от $700. Туроператорам грозит штраф в размере $1000-2000.
Несмотря на COVID-ограничения и новый дресс-код, снижение количества забронированных туров в Занзибар не наблюдается.
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