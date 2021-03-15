Вьетнам рассматривает возможность открытия страны для туристов, сделавших прививку от коронавируса. Глава Национальной администрации по туризму Вьетнама намерен проконсультируется с профильным министерством страны, после чего обсудить с членами правительства вопрос введения вакцинных паспортов.
Данная мера позволит восстановить сферу туризма, пострадавшую от пандемии COVID-19.
В настоящее время прибывающие во Вьетнам туристы, имеющие сертификат о наличии прививки, всё равно в течение двух недель обязаны соблюдать карантин.
Из-за пандемии в прошлом году Вьетнам не досчитался 80% иностранных туристов.
Границы были закрыты с 25 марта. Въезд в страну был открыт только высококвалифицированным зарубежным специалистам.
Недавно Вьетнам возобновил коммерческие рейсы в некоторые страны Азии. Пока кабмин не обсуждал вопрос упрощения правил приезда для иностранных путешественников.
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