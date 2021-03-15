Власти Бали назвали три курорта, которые откроются для иностранцев

Власти Бали выбрали курорты, которые будут готовы принимать туристов.

Путешественники смогут отдохнуть на таких курортах, как Санур, Убуд и Нуса-Дуа, сообщает "Интерфакс".

Изначально в список открытых входили ещё Нуса Пенида и Кута, но на данный момент они закрыты для отдыхающих.

Запуск "зелёных зон" реализуется в рамках программы "Covid-19 safe travel", которая предполагает, что все жители и работающие там сотрудники будут привиты.

Для нарушителей "антиковидных" мер власти острова ужесточили наказания, это распространяется и на иностранных туристов.

За несоблюдение правил грозит штраф в размере $70. В случае повторного нарушения — депортация из страны.