Власти Бали выбрали курорты, которые будут готовы принимать туристов.
Путешественники смогут отдохнуть на таких курортах, как Санур, Убуд и Нуса-Дуа, сообщает "Интерфакс".
Изначально в список открытых входили ещё Нуса Пенида и Кута, но на данный момент они закрыты для отдыхающих.
Запуск "зелёных зон" реализуется в рамках программы "Covid-19 safe travel", которая предполагает, что все жители и работающие там сотрудники будут привиты.
Для нарушителей "антиковидных" мер власти острова ужесточили наказания, это распространяется и на иностранных туристов.
За несоблюдение правил грозит штраф в размере $70. В случае повторного нарушения — депортация из страны.
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