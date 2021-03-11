Россияне массово скупают бюджетные туры на лето

Россияне уже задумываются о летнем отдыхе. В связи с отменой некоторых введённых из-за пандемии ограничений люди боятся, что не останется комфортных мест для отпуска.

Сейчас проходит много выгодных акций. Так, раннее бронирование позволяет приобрести тур со скидкой до 40%, сообщает News. ru со ссылкой на собственный источник.

Большой популярностью пользуются туры по России. Россияне выбирают местные курорты на 30% чаще, чем до пандемии COVID-19.

Кроме того, наблюдается спрос на такие направления, как Калининград, Карелия, Архангельск и озеро Байкал.

Средняя стоимость тура на одного человека составляет от 25 до 35 тысяч рублей на неделю проживания.

Российские туристы чаще выбирают путешествия по Серебряному ожерелью России. Поездки на Север будут стоить около 7 тысяч рублей с питанием и проживанием.

К курортному сезону цены на туры вырастут на 23-27%, утверждают эксперты. Из-за пандемии COVID-19 в 2021 году они подорожают на 15%.