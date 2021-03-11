В Молдавии организуют туры для желающих привиться "Спутником V"

Для жителей Молдавии, желающих привиться от коронавируса вакциной "Спутник V", турагентство Panda-tour организует туры в Россию.

Новая услуга появилось на прошлой неделе, но ею уже заинтересовалось более 30 человек.

Первая группа прибудет в Москву 15 марта.

Туристы будут проживать в четырёхзвёздочном отеле в Москве или Петербурге. Также в тур входит перелёт, медицинское приглашение, завтрак, трансфер и вакцинация. Стоимость услуги составляет 1190 евро.

"Следует иметь в виду, что прививка состоит из двух доз. Через 20 дней туристам придётся отправиться в Россию повторно. Обе поездки включены в стоимость путёвки по иммунизации", — добавил он.

В случае если туристы заболеют COVID-19, турагентство предлагает им обязательную медицинскую страховку от коронавирусной инфекции на сумму в 30 тысяч евро, сообщает "Интерфакс".