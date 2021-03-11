Это связано с тем, что в одной из провинций Таиланда была зафиксирована вспышка коронавируса.
Открытыми оставались лишь несколько гостиниц Чиангмая.
В период с декабря по март число туристов в отелях снижалось каждый месяц на несколько процентов. В настоящее время на севере страны ожидается резкое сокращение турпотока, что негативно отразится на стоимости туров.
Основные рынки туристов для Таиланда закрыты. Так, Китай и Россия по-прежнему не восстановили авиасообщения с ним. Внутренний рынок Таиланда тоже не восстановится до конца года.
Стоит напомнить, что до пандемии COVID-19 провинция Чиангмай принимала свыше 11 млн туристов. Большинство из них — местные жители.
В прошлом году в провинции побывал всего миллион туристов.
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