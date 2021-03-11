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В 2021 году турпоток на Байкал вырос почти в два раза - Ростуризм

Туризм » Путешествия

В зимнем сезоне 2020-2021 вырос турпоток на ранее непопулярные направления, такие как Алтай, Байкал, Русский Север, Мурманская область, Архангельская область и Карелия.

"Туда люди ехали за такими яркими зимними впечатлениями, как северное сияние, различные виды зимней рыбалки, лёд Байкала и многое другое. Здесь у нас рост по некоторым регионам — по Республике Алтай, к примеру, по Байкалу — практически в два раза мы увидели увеличение туристического потока", — отметила глава Ростуризма Зарина Догузова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

На Байкале зимний сезон продолжается в марте. 

Сейчас реализуется чартерная программа и пакетные туры "под ключ" на Байкал, что позволяет сделать поездки в этом направлении более доступными.

 

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь
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