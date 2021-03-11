За минувшую зиму в путешествия отправились 15 млн российских туристов. Это на 25% меньше, чем было до пандемии коронавируса, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Снижение турпотока связано с тем, что многие культурно-познавательные поездки не восстановились из-за ограничений, а деловой туризм почти полностью отсутствовал.
Наибольшей популярностью пользовались горнолыжные курорты. Их загрузка возросла на 15%.
Также увеличился турпоток на южные направления: туристов там привлекала хорошая погода, а также возможности санаторно-курортного лечения.
Вспышек заболеваемости COVID-19 в курортных зонах зафиксировано не было.
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