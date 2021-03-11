За три зимних месяца внутренний туризм в России сократился на 25%

За минувшую зиму в путешествия отправились 15 млн российских туристов. Это на 25% меньше, чем было до пандемии коронавируса, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Снижение турпотока связано с тем, что многие культурно-познавательные поездки не восстановились из-за ограничений, а деловой туризм почти полностью отсутствовал.

Наибольшей популярностью пользовались горнолыжные курорты. Их загрузка возросла на 15%.

Также увеличился турпоток на южные направления: туристов там привлекала хорошая погода, а также возможности санаторно-курортного лечения.

Вспышек заболеваемости COVID-19 в курортных зонах зафиксировано не было.