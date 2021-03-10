Россиян не будут удерживать от отдыха за рубежом, заявил Путин

Президент России Владимир Путин обозначил отношение властей к гражданам, которые предпочитают отдых за границей российским курортам.
Несмотря на все происходящие в мире катаклизмы, лето неизбежно наступит. И счастливые отпускники полетят на моря. Некоторые страны, облюбованные в том числе и российскими туристами, уже сейчас заявляют об открытии границ, хотя во всём мире до сих пор сохраняется непростая ситуация с эпидемией коронавируса. В сезон отпусков многие наши соотечественники предпочитают отдыхать на заграничных курортах.
"Мы, безусловно, своих граждан искусственно держать не должны, и не будем этого делать. Тех наших граждан, которые хотели бы отпуск провести летом за рубежом", — заявил сегодня президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством.
Ранее россиян предупредили, что в этом году отдых на курортах Крыма подорожает на 12-14%. Но при этом всё равно останется доступным для большинства отдыхающих по сравнению с заграничными курортами. Кроме того, часть потраченных на отдых в Крыму денег можно будет вернуть по программе кэшбэка.
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